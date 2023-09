Nye statsborgere fejres, mens mange fortsat ikke kan få det røde pas

Statsborgerskabsdagen blev første gang afholdt i 2006, hvor radikale folketingsmedlemmer foreslog daværende formand for Folketinget at indføre den.

I Jyllands-Posten søndag har to radikale folketingsmedlemmer, Samira Nawa og Christian Friis Bach - et debatindlæg om netop statsborgerskab.

Her pointerer de, at fra 1980 til 2023 er andelen af indbyggere i Danmark uden dansk statsborgerskab steget fra 1,9 procent til 10,5 procent.

Det er mere end en halv million mennesker, hvoraf en del er født og opvokset i Danmark.

Spørgsmål: Er det retfærdigt, at mennesker, der er født og opvokset i Danmark, ikke har ret til dansk statsborgerskab?

- De regler, man får statsborgerskab efter, er bestemt her i Folketinget, så det vil jeg ikke komme ind på i dag. Jeg forholder mig bare til, at vi har mange tusinde, som har opfyldt de kriterier, der er. Og de får mulighed for at komme ind i dag og fejre. Den politiske diskussion må man tage i Folketingssalen, siger Søren Gade (V).