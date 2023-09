DTU afskaffer rusture for de nye studerende

- Det er et problem, da der dermed er mange af de nye studerende, som går glip af en masse information om studiestarten og det at være studerende generelt, som man får på rusturen. Det vil vi gerne undgå, siger han.

Han tilføjer, at de studerende i DTU’s studenterforening, Polyteknisk Forening, har gjort et stort stykke arbejde for at få flere af de nye studerende til at deltage i rusturene.

Nogle af initiativerne har været at tilbyde alkoholfrie rusture, rusture på campus uden overnatning, rusture på engelsk og rusture af forskellig længde, forklarer han.