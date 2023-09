Ventetidskurven er knækket - men der er lang vej endnu

- Vi ser lige i øjeblikket, at regionerne melder besparelser ud, så vi er selvfølgelig bange for, at den her fremgang kun er kortsigtet. Altså at man på den lange bane ikke formår at holde momentum og få ventelisterne væsentligt længere ned, hvilket der er behov for, siger han til Ritzau.

Han ser gerne, at ventetiden for planlagte operationer kommer ned på cirka 30 dage.

Anders Kühnau, der er formand for Danske Regioner, er også positivt stemt over de nye tal, men påpeger, at regionerne ikke er i mål endnu.

- Vi har i regionerne knoklet for at realisere både vores egen 12-punktsplan for kortere ventelister og den aftale om akutplanen, som vi indgik med regeringen, siger han og tilføjer: