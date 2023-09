Tre jyske byer skal være værter for Royal Run

Brønderslev, Fredericia og Kalundborg skal arrangere Royal Run for første gang, fremgår det.

- Nu er værtsbyerne for Royal Run ’24 offentliggjort, og ved at komme ud til nye dele af landet kan vi sammen med værtsbyerne tage næste skridt mod at inspirere til mere bevægelse hos forhåbentlig endnu flere danskere – ikke blot på dagen for Royal Run, men også op til og efter.

Sådan lyder det fra Jens Otto Størup, der er administrerende direktør i DGI og medlem af Royal Runs styregruppe i pressemeddelelsen.

Løbet fandt sted første gang i 2018 i anledning af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag og er siden blevet afholdt hvert år på 2. pinsedag.