»Jeg tror ikke på det, det gør jeg ikke.«

Erika Dupont går på 10. år og venter på, at retten skal afgøre hendes sag. Står det til justitsministeren, skal civile retssager som hendes fremover afgøres inden for et år. Det er et ambitiøst pejlemærke, lyder det fra ministeren.

Men det er mere end det. Det er fuldstændig urealistisk, mener Erika Dupont og bruger sin egen sag til at illustrere det.