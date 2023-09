Hvert fjerde anbragte barn ville gerne have været fjernet tidligere

Men især blandt de ældste aldersgrupper lyder svaret, at anbringelsen skete for sent efter flere år med dårlig trivsel.

Undersøgelsen viser også, at det kun er lidt over halvdelen af de anbragte børn og unge, der oplever at blive inddraget i beslutninger om anbringelsen.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil med den kommende reform ”Barnets Lov” sikre, at børnene i højere grad bliver hørt.

- Når forældre ikke er i stand til at give deres børn den nødvendige tryghed, kærlighed og stabilitet, som de har brug for, så har vi som samfund et kæmpe ansvar for, at de her børn får den rette hjælp i tide.