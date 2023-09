Mange taler om, at vi skal spise mindre kød, at de fossile biler bør afskaffes, og at vi ikke skal flyve på ferie.

På en ejendom i Skåne cirka 30 km fra Malmø bor én af de mest kendte danske klimadebattører. Gang på gang har Bjørn Lomborg argumenteret for, at verden spilder kræfter og penge i klimaets navn. Og til stort set ingen nytte.