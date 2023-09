Skærpede straf for hashhandel bekymrer pressede fængselsbetjente

Bo Yde Sørensen nævner, at der for ti år siden var cirka 2700 fængselsbetjente til at tage sig af 3600 indsatte. Nu er der 1875 ansatte til at tage sig af 4300 indsatte.

Særligt Vestre Fængsel, der er landets største arresthus, er ifølge formanden under stort pres.

- Der er en overbelægning på 50 mand, og Ombudsmanden har netop været ude at sige, at det går ikke, siger Bo Yde Sørensen.

Han henviser til, at Ombudsmanden for nylig meddelte, at der på baggrund af klager over besøgsforholdene i Vestre Fængsel nu skal indledes en undersøgelse.

Der er ifølge forbundsformanden to knapper, man skal skrue på, for at skaffe flere hænder til at drive fængslerne:

- Der skal rekrutteres flere nye betjente, og vi skal gøre det mere attraktivt at være i Kriminalforsorgen, så vi kan holde på de erfarne fængselsbetjente, der forlader os, fordi det er for surt at være her, eller fordi de bliver syge af arbejdet.