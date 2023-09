En epidemi har ramt Danmark: Sådan skal du forholde dig, hvis du smittes med kighoste

Ifølge cheflægen er det typiske sygdomsbillede, at man udvikler en tør hoste og higer efter vejret efter hosteanfald:

»Det kan også ledsages af opkastning og dårlig almen tilstand. Særligt børn og spædbørn er i risiko for, at det kan blive alvorligt og kræve hospitalsindlæggelse. Når man er barn, er der nogle andre forhold for ens luftveje, der gør, at sådan en omgang kan være voldsom. Og helt nyfødte er jo altid mere sårbare.«

For voksne kan hosten i grelle tilfælde vare i flere måneder, men opdages sygdommen tidligt i forløbet, kan man få en antibiotikakur, som efter fem dages behandling forhindrer smitte, men ikke symptomer. Påbegynder man først sin behandling i andet stadie af sygdommen efter 7-10 dage, vil det derimod sjældent have nogen effekt på selve forløbet af sygdommen. Det skyldes, at skaden på luftvejene allerede er sket og således ikke mindskes af, at bakterierne fjernes.