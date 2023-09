2

Hvem bliver oftest ramt?

Som udgangspunkt er ingen sikre mod sygdommen, medmindre man er blevet vaccineret mod den.

Kighoste er tidligere blevet kaldt en børnesygdom, men ifølge tal fra SSI, ses ca. 40 pct. af alle påviste tilfælde hos personer i alderen 30 år og op.

I Danmark diagnosticeres der årligt omkring 800-1.000 tilfælde af kighoste i år, hvor der ikke er epidemi. Ved den seneste epidemi i 2019-2020 blev der registreret mere end 5.000 tilfælde (juli 2019 til og med marts 2020). Siden 1995 er der ifølge SSI blandt danske børn registreret seks spædbørnsdødsfald som følge af kighoste. Det seneste i 2010.

3

Hvordan undgår jeg at blive ramt?

Kighoste er meget smitsomt og regnes ifølge SSI for at være den mest smitsomme bakterieinfektion, man kender til. Sygdommen smitter dog kun i den første del af sygdomsforløbet – altså i det kataralske stadie samt de første to-tre uger af andet stadie. Ligesom mange andre luftvejsinfektioner smitter kighoste ved dråbesmitte. Altså hoste, vandglasset, kys osv. Kighoste ses kun hos mennesker og kan ikke smitte fra dyr, fødevarer eller andet.

Man kan blive vaccineret, men da kighoste primært er alvorligt hos mindre børn, er vaccinationsprogrammet fokuseret mod børn og anbefales ved 3-, 5- og 12-måneders-alderen samt ved 5 år. Et midlertidigt tilbud om gratis kighostevaccination til gravide blev dog indført 1. august på grund af den høje forekomst af sygdommen over sommeren.

4

Hvordan behandles det?

Antibiotikabehandling mindsker risikoen for, at sygdommen spredes til andre, og påbegynder man antibiotikabehandling allerede i det første stadie, kan den i visse tilfælde forkorte sygdomsperioden. Men påbegynder man først sin behandling i andet stadie, vil det derimod sjældent have nogen effekt på selve forløbet af sygdommen. Dette skyldes, at skaden på luftvejene allerede er sket og således ikke mindskes af, at bakterierne fjernes.

Ifølge Sundhed.dk er der desuden intet bevis på, at hostedæmpende medicin eller astma-medicin hjælper mod hosten.