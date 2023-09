Læger vil identificere sårbare ældre med ny test for skrøbelighed

- Men ligesom med for eksempel en sygdomsmarkør i blodet vil man i praksis ikke bare oplyse om et tal på en skrøbelighedsskala og antage, at den ældre patient eller de pårørende forstår det. Det kræver omsorg og faglighed at tale om at leve med skrøbelighed, siger Søren Kabell Nissen.

I Ældresagen synes vicedirektør Michael Teit Nielsen godt om forslaget.

Han mener, at testen kan give nyttig viden, der kan deles mellem sygehus, praktiserende læge og den enkeltes hjemkommune.

- Hvis en 82-årig, der har et aktivt liv og dyrker motion, falder og brækker et ben, så vil skrøbelighedsvurderingen sige, det er et hændeligt uheld.

- Men er det en person, hvor man kan se tiltagende problemer med for eksempel svindende muskelstyrke, så kan kommunen begynde at forberede sig på at sætte en indsats i værk eller skrue op for en eksisterende indsats, siger han.

Skrøbelighedstesten - ”Clinical Frailty Scale” - anvendes blandt andet i det engelske sundhedsvæsen, men også i Sverige, Schweiz og Canada.

Forslaget om at indføre screeningen er i høring frem til 25. september.