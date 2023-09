Danmark er ramt af epidemi med kighoste

Det siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra afdelingen for Infektionsepidemiologi og forebyggelse på SSI i meddelelsen.

Han siger, at en sådan epidemi typisk varer i omtrent et halvt til et helt år.

Antallet af tilfælde nåede i august op på 439, en opgørelse, der dækker over tilfælde påvist i et laboratorie.

Personer med kighoste, der ikke er blevet påvist i et laboratorie, indgår derfor ikke. Normalt registreres der under 100 tilfælde per måned.

Kighoste er en luftvejsinfektion, der hos ikke-vaccinerede spædbørn kan få et alvorligt og i værste fald livstruende forløb.