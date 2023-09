Det er kun få dage siden, at kriminolog David Sausdal, lektor på Lunds Universitet, kom med sit bud på, hvad der skal til at for genoprette orden på den berygtede Pusherstreet på Christiania.

Onsdag var det så justitsminister Peter Hummelgaards (S) tur til at præsentere regeringens tiltag, efter at en 30-årig mand blev dræbt og fire andre såret i en voldsom skudepisode i slutningen af august. Derfor bad vi igen Sausdal, som i sin forskning har fokuseret på netop narkokriminalitet, vurdere tiltagenes effekt.