Efterårets vaccinationer foregår på landets apoteker

Til oktober kan danskere over 65 år og sårbare grupper blive vaccineret på et regionalt vaccinationssted eller et af de apoteker, som tilbyder vaccination.

Det drejer sig både om vaccinationer mod covid-19 og influenza.

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Det står fast efter, at vaccinationsopgaven har været i udbud.