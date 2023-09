Ved ulykken på Storebælt kørte den 33-årige Patryk Macin Bradtke i en ældre Alfa Romeo ind i en bil ved betalingsanlægget. En 61-årig kvinde fra Randers mistede livet.

Manden var påvirket af kokain og af hash, og i øvrigt var promillen var 1,95.

I Østre Landsret har sagen været vurderet af tre landsdommere og tre lægdommere, og de var ikke enige om resultatet.

Fire stemte for fængsel i syv år, en voterede for otte år, mens den sidste mente, at ni år var den rigtige sanktion, oplyser anklager Robert Rafn.