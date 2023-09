Beredskaber savner ressourcer til fremtidens klimaudfordringer

- Hvis der ikke gøres noget, frygter jeg, at vi får den klimahændelse, der for alvor får elastikken til at springe for beredskabet, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, til Information.

Samme bekymring har lektor og forsker i beredskab og kriseledelse på Københavns Professionshøjskole Lene Sandberg.

- Jeg er helt enig i, at beredskaberne er – og vil blive – udfordrede. Når hændelserne bliver større eller voldsommere, kører toget nok for hurtigt, i forhold til hvad beredskaberne er dimensioneret til på nuværende tidspunkt, siger Lene Sandberg til Information.