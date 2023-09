18/09/2023 KL. 06:03

Mangel på vigtig medicin tvang familie til at vælge mellem deres syge børn

Et lovforslag, der skal sikre forsyningen af kritiske lægemidler, kritiseres for at være for slapt. For en familie fra Tørring fik det alvorlige konsekvenser, da to af deres alvorligt syge børn pludselig ikke kunne få deres medicin.