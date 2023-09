Landsret har frifundet mand for at støtte Islamisk Stat

Den straf har landsretten mandag nedsat til tre år.

Mændene blev i byretten dømt for at have fremmet IS efter at være rejst til Syrien og ind i et IS-kontrolleret område i juli 2014.

Desuden forsøgte den 31-årige mand det efterfølgende år at komme ind i Syrien og tilslutte sig terrororganisationen, afgjorde Retten i Aarhus sidste efterår.

Det mislykkedes imidlertid, da han blev anholdt i Tyrkiet, og landsretten har mandag frifundet den 31-årige for at ville tilslutte sig IS.

Men støtten til IS skete ikke kun gennem deres tilstedeværelse i Syrien. Den 31-årige støttede IS økonomisk i en periode fra 2013 til 2017, og ifølge byretsdommen fik han den 32-årige og tre andre til at assistere ham i at overføre penge til Islamisk Stat.