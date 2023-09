»Det er tigermyggens evne til at sprede sygdommen, der gør den interessant og ubehagelig. Men den er kun farlig, hvis både virus og myg er tilstede, så sidstnævnte kan bære fra et menneske til et andet,« siger Flemming Konradsen.

Han understreger altså, at tigermyggen i sig selv ikke er farlig. Begge komponenter – myg og virus – skal således være tilstede, før den udgør en trussel.

Udover dengue-virus kan tigermyggen også bære for eksempel zika-virus og chikungunya-virus - ja, faktisk op til 20 forskellige vira, som kan spredes til mennesker.

Men Flemming Konradsen fremhæver dengue-virussen som den værste. Oprindeligt findes denne i Sydøstasien eller Afrika, men sygdommen har bredt sig til flere dele af verden.

Årligt smittes cirka 400 mio. med dengue-virus, 100 mio. er såkaldte kliniske tilfælde, hvor den smittede bliver syg, og 20-40.000 af disse tilfælde ender i dødsfald.

Længere nord på

Når tigermyggen rejser længere nordpå, og Paris er gået i beredskab overfor det lille insekt, er der så grund til bekymring herhjemme?

Både ja og nej, mener Flemming Konradsen.

»Det er et spørgsmål om tid, før den også er etableret i Danmark. Dog er det igen vigtigt at huske, at der skal være forekomst af både myg og virus. Det bliver formentlig aldrig et stort problem i vores del af verden. Men det kan godt komme til at betyde noget for, om vi skal træne vores sundhedspersonale i at være opmærksomme på symptomerne, eller om man skal have rejsevacciner, når man for eksempel besøger Sydeuropa. Det er en vigtig diskussion at have,« siger han.

Samtidig gør han det klart, at hvis man har en tur til Paris planlagt lige nu, »skal man bare tage afsted«. Indsatsen i den franske hovedstad er først og fremmest forebyggende.