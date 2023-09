Ekspert: Russernes aktivitet kan have været i den »ubehagelige ende«

Omvendt har Lars Løkke Rasmussen fra sin side talt om behovet for at »trække en streg i sandet«, fordi Rusland adskillige gange har forsøgt at få godkendt nyt ambassadepersonale, som reelt var agenter.

Jacob Kaarsbo forklarer, at det er helt forventelig kontraspionage fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) at holde øje med persongalleriet på den russiske ambassade:

»Og jeg tror ikke, at russerne bliver helt forbavsede over, at Danmark laver kontraspionage på dansk grund. Så på den måde afslører vi ikke noget her. Og når Danmark så udviser og siger, at ”nu vil vi ikke have, at I driver agentcentral fra Kristianiagade mere”, jamen, så er det sådan, klaveret spiller. Det er et offensivt skridt fra dansk side, men det har man reserveret, til man syntes, at det var nødvendigt.«

Og Kaarsbo understreger, at der ikke kan bliver tale om noget øje-for-øje respons den anden vej.

»Er der en tidligere dansk jægersoldat ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste til at lave skyggeoperationer rundt omkring i verden, som er ansat på ambassaden i Moskva? Nej, det er der ikke. Man kan så også sige, at det at drive informationsindhentning centralt fra ambassaden alt andet lige er lidt for åbenlyst.«

PET har i et svar til Informations dækning af den konkrete agent svaret, at det er vurderingen, at russiske efterretningstjenester har tradition for at udnytte systemet for internationalt diplomati.

Som følge af beslutningen skal Ruslands ambassade sende 10 medarbejdere ud af landet, så der maksimalt er 5 diplomater og 20 ansatte fra det administrative og tekniske personale tilbage. Det svarer til antallet af medarbejdere på Danmarks ambassade i Moskva.