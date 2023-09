Løkke orker ikke nepotisme-debat og går efter mindst to EU-pladser

- Gør vi det så ved at stille Bergur op som nummer et, og så skulle vi også svare på en masse spørgsmål, der handler om nepotisme, og om det ikke bare er et familieparti? Eller gør vi det ved at sige, at vi stiller en bred vifte af folk op med to kompetente mennesker i spidsen?

- Og for at være ærlig. Det her skaber bedre muligheder for, at jeg kan kaste mig fuldt ind i det her. Vi gør det, der er bedst for Moderaterne, siger Lars Løkke Rasmussen.

Partistifteren vurderer, at en kommende valgkamp havde handlet om nepotisme, hvis Bergur Løkke Rasmussen var blevet spidskandidat.

Spørgsmål: Lars Løkke, er det et så stort minus for Bergur, at han hedder Løkke Rasmussen til efternavn?

- Det handler ikke minus. Det handler om plus. Det er et stort plus for Moderaterne, at Stine Bosse, som er en profileret dansk erhvervskvinde og en stærk europapolitisk stemme, stiller op for Moderaterne.