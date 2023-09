Der udspiller sig for tiden en debat, som rører ved hjertet – eller måske snarere lungerne – i velfærdssamfundet. Det handler om din ret og din pligt, som borger – og om hvor mange timer om ugen det er rimeligt, at vi arbejder, og dermed bidrager til velfærden.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, talte i et interview i Jyllands-Posten for nylig om, at det ikke hænger sammen, at stadig flere af os arbejder på deltid – og at vi i dag »forherliger det at være mindre på arbejdsmarkedet, end man kan«.