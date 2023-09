Odense Kommune sender chefer på dyre sponsorrejser

Rejserne har blandt andet budt på kulinariske oplevelser, international fodbold og netværk med erhvervslivet.

Ifølge DR har der kun i nogle tilfælde været faglige oplæg på rejserne, og i disse har omfanget været begrænset.

Fra Odense Kommune selv lyder det, at rejserne skaber et værdifuldt netværk.

Det fortæller Dan Bonde Nielsen, som er stabschef for nogle af dem, der har været med på rejser.

- Vi holder også mange andre typer møder hjemme i Odense. Men vi er også nødt til at være opsøgende i forhold til at skabe en dialog med nogle af de virksomheder, som vi ikke altid er i den direkte kontakt med. Derfor skaber det her en anden type af mere direkte og mere uformel dialog med nogle virksomheder.