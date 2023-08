Andet krav giver god mening, når man ser på, hvem puljen henvender sig til. For puljen kaldes Varmepumpepuljen,og midlerne gives kun til husejere, der ønsker at skifte den det gamle fyr ud med en mere bæredygtig løsning.

Tredje krav er, at dit hus ikke må ligge i et område, hvor der allerede er - eller er planlagt - fjernvarme. Krav fire er, du ikke allerede i gang med at skifte til en varmepumpe - du må f.eks. ikke have indhentet et bindende tilbud, inden du søger tilskud.

Femte og sidste krav er, at du specifikt ønsker en luft til vand- eller en væske til vand-varmepumpe.