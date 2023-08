Køge Arrest genåbnes for at aflaste det hårdt pressede Vestre Fængsel

Men da Vestre Fængsel har langt mere end fuldt hus, må arresthuset altså i drift igen.

I Vestre Fængsel er der plads til 504 indsatte. Men forleden dag var der 554 personer, har Kriminalforsorgen oplyst i en aktindsigt til Ritzau.

Det betyder blandt andet, at der i nogle celler er anbragt to personer i stedet for én, og at besøg ikke kan gennemføres.

Folketingets Ombudsmand har modtaget flere klager over manglende muligheder for besøg og aflyste besøg.

- Det høje belæg har betydning for både medarbejdere og indsatte, og derfor er belægget et højt prioriteret fokusområde for ledelsen, hedder det i en udtalelse fra Kriminalforsorgen.