Det kaldes i jargonen dobbeltpind.

Forleden afviste Kriminalforsorgen dog i en udtalelse, at der ligefrem har været tilfælde med tre mennesker i en enkelt celle.

Den ekstraordinære situation betyder, at mange ikke får besøg af deres pårørende.

Netop det forhold er Folketingets Ombudsmand gået i gang med at undersøge.

Indsatte har klaget over, at besøg aflyses med kort varsel. Samtidig siger pårørende, at det er svært at bestille tid til et besøg, oplyste ombudsmanden i sidste uge.

Nogle gange må de pårørende vente i telefonkø i flere timer - blot for at få at vide, at der ikke er flere ledige besøgstider den pågældende dag.

Også forsvarsadvokaterne har slået alarm. Helt ekstraordinær og uholdbar, har Kåre Pihlmann, der er formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, sagt om situationen.