Udtalelsen »den ene bøf kan man altså godt spise« gav i 2019 klimaprofessor Jørgen Peder Steffensen ekstra stor opmærksomhed hos Jyllands-Postens læsere – samt en del kritik fra Dansk Vegetarisk Forening.

Nu forklarer hans hustru, Dorthe Dahl-Jensen, der som sin mand er klimaprofessor på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, at der i løbet af de seneste fem år er sket ændringer på menukortet i de to højt anerkendte iskerneforskeres hjem i Vanløse. Selv for den ”kødglade” Jørgen Peder Steffensen er der kommet andre boller på suppen, og der går længere tid imellem, at der ligger en bøf på tallerkenen.