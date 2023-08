Småøer ser øget færgetilskud som vejen til flere turister og fastboende

- Så vi tror, det her kan give flere turister og flere lyst til at bosætte sig på øerne, siger organisationens formand, Kirsten Sydendal.

Regeringen vil øget tilskuddet til færgebilletter og afsætte 51 millioner kroner årligt over de næste fire år til at indføre det såkaldte ”fulde landevejsprincip”.

Det betyder, at det skal koste det samme at transportere sig over vand som over land.

Der ydes allerede i dag et tilskud til 33 færgeruter i 21 kommuner med henblik på at sænke taksterne.