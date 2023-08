150.000 danskere bliver udsat for digital svindel

De fleste danskere oplever at blive udsat for digital svindel, når de handler på nettet. Her mister ofrene i gennemsnit 2300 kroner.

Ofrene for kontaktbedrageri mister i gennemsnit 8300 kroner og i nogle tilfælde flere hundrede tusinde kroner.

Erik Christensen pointerer, at i takt med den digitale udvikling bliver vilkårene bedre for dem, der svindler.

- Det er et stort problem for den enkelte, der bliver svindlet. Det behøver ikke nødvendigvis at være det, der fylder mest i statistikkerne, i forhold til når vi taler om kriminalitet generelt, siger formanden.

Kropssprog og mimik er oftest det, som vi mennesker bruger til at vurdere, om vi bliver snydt. Det er derfor, at digital svindel er særligt svær, lyder det i kampagnen.