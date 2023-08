Andreas Mogensen glæder sig til at udføre danske forsøg i rummet

Danskeren skal i løbet af sine seks måneder lange rejse gennemføre en lang række forsøg, hvoraf ti er danske.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) vil blandt andet have Andreas Mogensen til at tage billeder af Månen for at undersøge dens lys.

Styrken af lyset kan give information om, hvordan sollyset reflekteres af Jorden.

Derudover skal han teste brugen af Virtual Reality, der menes at kunne styrke den mentale sundhed ved virtuelt at placere astronauterne et behageligt sted uden for rumstationens miljø.