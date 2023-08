Politiet har nu tre uopklarede Christiania-drab

I dagene efter anholdt politiet to mænd, som blev fremstillet i grundlovsforhør. Den første blev fængslet, men allerede da mand nummer to blev anholdt, blev den første løsladt.

Den anden mand blev aldrig fængslet, for under grundlovsforhøret nåede anklageren frem til, at der ikke var grundlag for at kræve ham frihedsberøvet, og han blev løsladt.

Begge mænd var imidlertid sigtet for drab, men i januar kunne Ritzau fortælle, at anklagemyndigheden havde droppet sigtelserne.

Politiet efterlyste efterfølgende en sort elcykel, som gerningsmanden havde brugt under flugten. Også ved lørdagens drab stak gerningsmændene af på elcykler.

Ud over drabet fra oktober efterforsker politiet et drab fra sommeren 2021, hvor en 22-årig mand blev skudt og dræbt ved indgangen til Pusher Street. En anden mand blev såret.