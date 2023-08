Onsdag begynder ét af Danmarks største vejarbejder for alvor.

Det er dagen, hvor Vejdirektoratet gør klar til at rive den første motorvejsbro ned for at gøre plads til en kraftig udvidelse af den østjyske motorvej E45 fra fire til seks spor – tre i hver retning – hele vejen fra Aarhus Nord til Vejle, mens der ved Kolding nogle steder skal etableres otte spor.