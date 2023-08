Rundt i landet findes tusindvis af vandboringer, som ikke længere er i brug. Ofte efterlader de såkaldte spøgelsesboringer risiko for, at kemikalier, sprøjtegifte og anden gift kan sive direkte ned i undergrunden og forurene grundvandet.

Det skal stoppes, mener man i Miljøministeriet, der i år har afsat i alt 33,9 mio. kr. til dels at få lukket nogle af spøgelsesbrøndene, dels at give vandselskaber og kommuner mulighed for at opkøbe jord og beskytte grundvandsmagasiner eller indgå dyrkningsaftaler, så der her kan indføres sprøjtefrie zoner og plantes skov.