På trods af at kalenderen faktisk siger sommer et par dage endnu, er der ikke meget sommer over vejret, hvis man særligt lørdag formiddag kiggede ud af vinduet.

Et uvejr med dertilhørende regn- og tordenbyger ramte nemlig Sjælland, Fyn og store dele af det østlige Jylland lørdag. Flere steder betød det ikke bare skybrud, men tredobbelte af slagsen.