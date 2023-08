Han fik desuden slag med både flad hånd og med en sandal. De andre brødre blev ifølge anklageskriftet også slået med fodtøj.

Da den mellemste bror var 10 år, blev han ifølge anklageskriftet af sin far løftet op fra gulvet ved, at faren holdt ham i ørerne. Han blev desuden flere gange slåen med pinde og ledninger, lyder anklagen.

Kvinden, som ikke længere er gift med manden, blev efter anklagemyndighedens opfattelse både slået med flad og knyttet hånd, spyttet på, revet i håret, sparket og revet.

Anklageskriftet beskriver, hvordan kvinden, da hun var gravid med den yngste dreng, angiveligt blev sparket på kroppen, hvorefter hun blødte fra underlivet.

I et andet tilfælde blev hun revet så hårdt i håndleddet, at et ledbånd blev revet over. Det skete ifølge anklageskriftet i en situation, hvor hun ville bremse manden i at begå vold mod datteren.

Kvinden fik efterfølgende rekonstrueret ledbåndet ved en operation.

Anklageskriftet lægger ud over selve volden vægt på, at de øvrige familiemedlemmer overværede, hvad der foregik, og på at børnene var værgeløse over for deres far.

Retssagen indledes fredag ved Retten i Næstved og afsluttes i den efterfølgende uge. Dommen ventes 6. september.