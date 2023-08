Godt 11 minutter efter, at raketten Endurance blev sendt afsted fra affyringsrampen på Kennedy Spacecenter, kunne besætningen og resten af verden konstatere, at raketten var kommet i kredsløb omkring jorden.

En flyvende bamse, et dovendyr ved navn Sasha, som Andreas Mogensen havde medbragt, fløj rundt i kontrolrummet og indikerede, at man havde bestået den såkaldte zero-gravity-test. Og at man altså med en fart på 27.000 kilometer i timen nu var i kredsløb i rummet.

»Cheers!« lød det fra kommandocentralen, mission control, på jorden.