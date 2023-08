Jon Stephensen: Jeg har dummet mig og betaler prisen

Det skete, efter Moderaternes folketingsgruppe tirsdag havde haft et møde, hvor der ifølge partiet var enighed om, at Jon Stephensen ikke kunne vende tilbage til gruppen.

Moderaterne fortalte ellers undervejs i Stephensens orlovsperiode, at han måske kunne vende tilbage, og at han havde mulighed for at få sit kulturordførerskab tilbage.

Partiets leder, Lars Løkke Rasmussen, har fortalt, at det var ham, der overbragte beskeden til Stephensen, der fik at vide, at han ingen fremtid havde i partiet.

- Hele folketingsgruppen havde den følelse, at Moderaterne ville være et bedre sted, hvis Jon ikke kom tilbage. Så det har jeg meddelt ham i klare, utvetydige vendinger, sagde Løkke til TV 2 torsdag.

Jon Stephensens afgang fra Moderaterne betyder også, at regeringen er blevet et mandat mindre - fra 89 til 88 - men stadig har flertal med de nordatlantiske mandater.