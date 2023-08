- Det skader Danmark og danske interesser. Og risikerer at skade sikkerheden for danskere ude i verden og herhjemme, siger Peter Hummelgaard.

Der bliver tale om en udvidelse af en eksisterende paragraf, der blandt andet forbyder afbrænding af andre nationers flag.

Ordlyden kommer mere specifikt til at være, at det kan straffes at behandle genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund utilbørligt.

Det kan gælde Bibelen, Toraen, Koranen eller eksempelvis et krucifiks, siger Hummelgaard.