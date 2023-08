To omfattende klager over biskoppen fra Aarhus Stift, langtidssygemeldinger blandt landets præster og påbud fra Arbejdstilsynet er den seneste tid blevet afdækket i Jyllands-Posten og har tegnet et billede af et problemfyldt arbejdsmiljø i folkekirken.

Nu skal alt kortlægges.

En stor arbejdsmiljøundersøgelse bliver sat i værk i efteråret af kirkeministeriet. Den skal helt konkrent vise, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i folkekirken.