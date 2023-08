Ikke mere »tak for kaffe«: Ansatte er utilfredse med spareforslag fra kommunen

Problemer kan blive værre

Lis Schmidt Hansen har forståelse for, at der er brug for at overveje alt i forhold til spareplanerne.

»Men det kan også nå et niveau, hvor folk ikke længere synes, at det er rart at være her. Vi står i forvejen med rekrutteringsproblemer, der kan blive værre af den her slags forslag,« siger hun.

Samtidig frygter hun, at det kan blive et »frygteligt rod rent administrativt«:

»Skal nogen holde øje med, om en medarbejder stadig tager en kop kaffe, selvom vedkommende ikke har betalt for ordningen? Eller vil man trække et fast beløb fra alle – også dem, der ikke plejer at drikke kaffe?«.

Kommunens borgmester, Henrik Hvidesten (V), har meldt sig klar til at behandle emnet på linje med andre spareforslag under de kommende forhandlinger.