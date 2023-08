S-borgmestre vil have stoppet stort ø-projekt i Køge Bugt

Flere socialdemokratiske borgmestre kritiserer nu regeringen for ikke at stoppe et stort projekt med ni kunstige øer i Køge Bugt, der ifølge rapport har miljøskadelige konsekvenser.

Det skriver DR.

Projektet blev sat i værk i 2019 under den daværende VLAK-regering og består i, at ni kunstige øer skal etableres ved Avedøre Holme ved Køge Bugt. Projektet skabes i samarbejde med Hvidovre Kommune.