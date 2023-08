Kunstige øer i Køge Bugt kan være i strid med lovgivning

Stig Markager opfordrer kommunerne ud til Køge Bugt til at udarbejde en helhedsbaseret forvaltningsplan, der beskriver, hvad der skal til for at få bragt bugten i en god tilstand.

Hvidovres borgmester, Anders Wolf Andresen (SF), siger til TV 2 Kosmopol, at han ikke er enig i, at bugten vil tage skade af de kunstige øer.

Planen vil blandt andet betyde, at der etableres stenrev, sandbanker og andre tiltag, der skal tage hensyn til fugle og fisk, påpeger han over for tv-stationen.

Rapporten er udarbejdet efter ønske fra Køge Bugt Alliancen, der består af borgmestre fra Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuner. De er imod Hvidovre Kommunes planer om at etablere øerne.