EU-parlamentariker overtager Aukens plads som SF-spidskandidat

SF har længe stået godt i meningsmålingerne i Danmark, hvor analyseinstituttet Voxmeter siden regeringsdannelsen i december har målt SF til at være det næststørste parti.

Den nye spidskandidat vil dog ikke sige, om hun går efter eksempelvis tre eller fire mandater til SF i EU-Parlamentet.

Til gengæld slår hun fast, at ”det vigtigste for SF og for mig er, at vi får fart på den grønne omstilling”.

- Det har vi snart sagt i årtier. Vi er også kommet langt, men vi mangler stadig rigtig, rigtig meget, siger Kira Marie Peter-Hansen.

Hun kalder EU ”helt afgørende” for den grønne omstilling.

- Vi kan gøre nok så meget herhjemme, og det skal vi også gøre.

- Men hvis vi vil formå ikke bare at rykke Polen, men også at rykke Kina og Indien, så er det globalt lederskab fra EU, der er behov for.