Landets fem regionsrådsformænd sender en fælles og markant advarsel til danskerne om, at regionernes økonomi er så presset af stramme økonomiaftaler, medicinudgifter på himmelflugt og høj inflation, at der allerede her i efteråret kommer store sparerunder på landets sygehuse, der i forvejen er pressede af mangel på arbejdskraft, og som