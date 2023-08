Kronprinsesse Mary og Ukraines præsidentfrue gik sammen til gudstjeneste

Det ukrainske præsidentpars besøg finder sted, samme dag som Danmark melder ud, at man vil sende F-16-fly til Ukraine.

Under et pressemøde søndag udtalte Mette Frederiksen, at Danmark vil donere 19 F-16-fly.

- Vi ved, at jeres frihed er vores frihed. Vi ved også, at I har brug for mere, siger hun til den ukrainske præsident, der også er til stede under pressemødet.

- Jeg er meget taknemmelig. Tak til jer. 19 F-16-fly er en meget slagkraftig støtte for os, lyder det fra Volodymyr Zelenskyj.

Også Holland har meldt ud, at de vil levere F-16-fly til Ukraine.

Mandag skal Volodymyr Zelenskyj på officielt besøg i Folketinget. Han vil blandt andet holde tale i Landstingssalen for folketingsmedlemmer og ministre.