Rigsrevision vil kulegrave kræftområdet efter ventekaos

Heraf fremgår det, at lægerne og deres afdelinger har udfordringer med at overholde de maksimale ventetider på kræftområdet.

Rigsrevisionens undersøgelse bliver sat i værk, efter at der i foråret blev lavet en undersøgelse af forholdene i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Her ville man se på, om der var behov for en landsdækkende kulegravning af kræftområdet, og konklusionen er, at det er der.

Rigsrevisionen skal undersøge, om regionerne har overholdt de politisk fastsatte tidsgrænser, som giver kræftpatienter ret til hurtig undersøgelse og behandling.

Det indebærer, at patienterne skal tilbydes undersøgelse inden for 14 dage, hvis der er mistanke om, at de har kræft. Hvis det konstateres at være tilfældet, skal de opereres inden for 14 dage herefter.