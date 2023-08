Han er kendt for at bruge brutale metoder mod sine modstandere og er bl.a. blevet sanktioneret af USA efter anklager om brud på menneskerettighederne.

Nu har Ramzan Kadyrov udset sig nye fjender fra sit udgangspunkt i den russiske republik Tjetjenien, som han har haft kontrollen over gennem to årtier, og hvorfra han senest har sendt tropper ind for at kæmpe på Ruslands side mod Ukraine.