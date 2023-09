04/09/2023 KL. 05:00

Efterforskeren frygtede, det ville ske. Nu viser flere sager, at fantasien om masseskyderi har nået unge mænd i Danmark

I løbet af få år er Danmark blevet ramt af fire sager, hvor unge mænd har fantaseret om et stort angreb i offentligheden. Eksperter advarer om et amerikansk fænomen, som har bredt sig, og et dansk psykiatrisk system, som prioriterer sin egen overlevelse højere end hjælp til patienten.