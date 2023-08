SSI skriver videre, at det endnu er for tidligt at sige noget om, hvor alvorlig den nye variant er. I samarbejde med internationale myndigheder undersøger SSI nu virusset for at klarlægge, hvor alvorligt og smitsomt det er.

Indtil videre tyder intet dog på, at det er mere alvorligt end de dominerende varianter i Danmark.

»Det er klart, at vi reagerer, når vi ser noget helt nyt, det er vores opgave. Men der er ingen af de tre tilfælde, der har haft andre symptomer end dem, der normalt ses ved covid-19-forløb,« siger faglig chef hos SSI, Tyra Grove Krause.