Det er ikke, fordi han er tilhænger af bogafbrændinger generelt.

De er »generelt set (...) noget svineri«.

Sådan skriver kongelig konfessionarius og biskop i Aarhus Stift Henrik Wigh-Poulsen i sit nyhedsbrev. Men derfra og til at gøre det ulovligt, er tilsyneladende for langt et skridt for biskoppen.